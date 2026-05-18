Sfreccia alla guida di un carro funebre nella notte e non passa inosservato alla polizia. A guidare il veicolo un conducente ubriaco, che trasportava una persona al posto della bara. Sembra la scena di un film, ma è quanto accaduto lo scorso sabato notte a Belluno, dove durante un normale servizio di controllo gli agenti si sono visti passare davanti il mezzo. A riportare la notizia è il quotidiano Il Dolomiti.

Quando i poliziotti hanno visto il carro funebre in corsa in città a quell’ora insolita, hanno voluto approfondire la situazione. A bordo della vettura c’erano quattro ragazzi che, come spiega la polizia, “di triste e adeguato al contesto non avevano nulla, anzi a contrario una gran voglia di fare festa”. Uno di loro occupava anche il posto sul retro del carro funebre, riservato solitamente alla bara. Il dettaglio più grave è che l’autista, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo, con un tasso alcolemico di 1,24 grammi/litro. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.