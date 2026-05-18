La Bbc raccoglie la sfida legale di Donald Trump e prova a rispondere mettendo in imbarazzo il leader americano su uno dei suoi segreti più impenetrabili: la dichiarazione dei redditi.

Causa miliardaria per diffamazione

La radiotelevisione britannica intende infatti chiedere – a dar credito al Sun di Rupert Murdoch – d’avere accesso alle carte su cui è scritto quanto il presidente-magnate abbia incassato (e pagato di tasse) negli ultimi anni, nell’ambito della causa miliardaria per diffamazione da lui intentata l’anno scorso.

Stando al Sun, gli avvocati dell’emittente hanno predisposto una sorta di strategia asimmetrica, destinata a includere una verifica sulla situazione patrimoniale del querelante.

Trump risulta aver in effetti aver motivato la sua denuncia evocando “un danno diretto ai propri interessi”. “Il querelante ha fatto della sua situazione finanziaria un elemento del processo nel momento in cui ha depositato la causa”, affermano fonti del team legale della Bbc.

“Danno diretto ai propri interessi”

La richiesta di risarcimento monstre annunciata di Trump fa riferimento al montaggio artefatto di un discorso tenuto nel 2021 a Capitol Hill dall’attuale inquilino della Casa Bianca.

Montaggio per il quale la ‘Beeb’ ha chiesto scusa a suo tempo, facendo fra l’altro cadere la testa dell’allora direttore generale Tim Davie, ma che giura essere stato “un errore” in buona fede.

E che The Donald bolla invece come una manipolazione deliberata, compiuta dal programma di approfondimento che lo mandò in onda nel 2024 per cercare d’intralciare la sua campagna verso la rielezione alla presidenza all’epoca in corso.

L’azione legale, depositata mesi fa dagli avvocati del presidente dinanzi a un tribunale della Florida, dovrebbe entrare nel vivo nel febbraio 2027, con l’inizio del processo civile.