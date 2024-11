Un ciclista è stato investito da una Fiat 500 bianca guidata da una donna. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 novembre, sulla statale 235 all’altezza di Crespiatica in provincia di Lodi, in frazione Tormo.

Ciclista investito, è in gravissime condizioni

L’uomo è in gravissime condizioni e si trova ricoverato all’ospedale di Cremona. La sua identità è al momento sconosciuta in quanto non aveva documenti con sé. Dopo esser stato urtato è caduto sbattendo la testa e rimediando un forte trauma cranico oltre a diverse fratture. E’ stato quindi soccorso e portato in ospedale con un’eliambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.