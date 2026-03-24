In questi giorni sul web è diventata virale la storia di sette cani domestici rubati in un villaggio della Cina nord-orientale e presumibilmente destinati a un negozio di carne di cane. Sempre insieme, i cani sono riusciti a fuggire e a ritrovare la strada di casa percorrendo circa 17 chilometri attraverso strade trafficate e campagne. I sette cani, come sottolineato dai media locali, sono rimasti sempre uniti fino al ritorno dai rispettivi proprietari.

Insieme fino a casa

La storia che ha conquistato i social ha avuto inizio lo scorso 16 marzo, quando un passante ha filmato il gruppo dei sette cani, di cui fanno parte un corgi, un pastore tedesco e altre razze come golden retriever, labrador e pechinese. I cani, che secondo le prime ricostruzioni sarebbero riusciti a fuggire da un camion in movimento, percorrevano perfettamente sincronizzati una lunga strada trafficata. Un gruppo di volontari si è poi attivato per monitorare gli spostamenti dei cani fino al loro ritorno nel villaggio da cui provenivano, avvenuto il 19 marzo.

La loro storia ha riacceso il dibattito sul furto di animali in Cina, considerato reato con sanzioni e possibili pene detentive. Ma la vicenda dei sette cani, caratterizzata dal coraggio e soprattutto dal loro senso di collaborazione, ha fatto rapidamente il giro del web conquistando molti utenti, i quali hanno proposto che venga trasformata in un film d’animazione con richieste rivolte a grandi studi come Disney e Pixar.