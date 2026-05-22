Cinemagol, Finanza scopre app pirata per vedere il calcio e i film a prezzi stracciati: multe fino a 5mila euro per gli “abbonati”
Un’operazione antipirateria condotta dalla Guardia di Finanza ha scoperto l’app illegale Cinemagol con cui era possibile vedere, a prezzi bassissimi e per tutto l’anno, le partite di calcio e le maggiori piattaforme in streaming. L’app aveva già circa mille “abbonati” che sono stati identificati: ora rischiano una multa che parte da 154 euro e arriva fino a cinquemila euro. A far partire l’operazione “Tutto chiaro” è stata la Guardia di Finanza di Ravenna. Le perquisizioni e i sequestri sono stati in tutto più di cento tra Italia, Francia e Germania.
L’app Cinemagol per vedere il calcio e non solo
Per le fiamme gialle l’app aveva realizzato “un sistema altamente avanzato e fino ad ora mai riscontrato che garantiva il vantaggio non solo di dribblare i blocchi di sicurezza apprestati dalle piattaforme, ma anche di migliorare la qualità della visione, riducendo la possibilità che gli utenti finali potessero essere intercettati dal sistema dei controlli”.
Questo nuovo “pezzotto” veniva offerto da “rivenditori” che poi riscuotevano un abbonamento annuale. Un sistema sofisticato in criptovalute evitava la tracciabilità dei pagamenti che annualmente variavano tra i 40 e i 130 euro in base al “pacchetto” scelto. Negli anni il sistema, stando alle stime fatte dalle società, è costato almeno 300 milioni di diritti non riscossi. I prime mille “abbonati” sono stati identificati proprio in questi giorni.