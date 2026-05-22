Un’operazione antipirateria condotta dalla Guardia di Finanza ha scoperto l’app illegale Cinemagol con cui era possibile vedere, a prezzi bassissimi e per tutto l’anno, le partite di calcio e le maggiori piattaforme in streaming. L’app aveva già circa mille “abbonati” che sono stati identificati: ora rischiano una multa che parte da 154 euro e arriva fino a cinquemila euro. A far partire l’operazione “Tutto chiaro” è stata la Guardia di Finanza di Ravenna. Le perquisizioni e i sequestri sono stati in tutto più di cento tra Italia, Francia e Germania.

L’app Cinemagol per vedere il calcio e non solo

L’app Cinemagoal consentiva ai clienti di accedere ai contenuti audiovisivi a pagamento di Sky, Dazn, Netflix, Disney+ e Spotify. Il segnale veniva decriptato all’estero da un server che decriptava i contenuti audiovisivi. Sul territorio italiano erano state invece messe tre macchine virtuali che avevano il compito, durante tutte le 24 ore, di captare ogni tre minuti i codici che venivano inviati da tre abbonamenti leciti intestati a soggetti fittizi. Questi codici venivano poi ritrasmessi istantaneamente agli abbonati che così avevano a disposizione un segnale in chiaro.

Per le fiamme gialle l’app aveva realizzato “un sistema altamente avanzato e fino ad ora mai riscontrato che garantiva il vantaggio non solo di dribblare i blocchi di sicurezza apprestati dalle piattaforme, ma anche di migliorare la qualità della visione, riducendo la possibilità che gli utenti finali potessero essere intercettati dal sistema dei controlli”.

Questo nuovo “pezzotto” veniva offerto da “rivenditori” che poi riscuotevano un abbonamento annuale. Un sistema sofisticato in criptovalute evitava la tracciabilità dei pagamenti che annualmente variavano tra i 40 e i 130 euro in base al “pacchetto” scelto. Negli anni il sistema, stando alle stime fatte dalle società, è costato almeno 300 milioni di diritti non riscossi. I prime mille “abbonati” sono stati identificati proprio in questi giorni.