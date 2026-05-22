Lo scorso 21 aprile aveva parcheggiato la sua auto in una strada di Treviso ed era in procinto di fare il biglietto per pagare le strisce blu via app, quando i vigili lo hanno multato. Pochi istanti che non hanno salvato l’automobilista dalla sanzione, che avrebbe comunque dovuto pagare. Il motivo? “Era già stata emessa”, a detta degli agenti. Il conducente però non c’è stato, consapevole della sua buona fede e ha inviato la foto del ticket pagato al suo avvocato.

La sanzione ammontava a 41,40 euro. “Gli è stato detto che doveva comunque pagare la sanzione”, ha spiegato il suo legale. Ma, “Come facilmente visibile dalla schermata dell’app Treviso, è stato corrisposto il pagamento del parcheggio dalle 9.29 alle 14.11 per un totale di 7.03 euro”, ha scritto poi l’avvocato in una lettera di contestazioni diretta al comando della polizia locale. E proprio alle 9.29, l’esatto minuto in cui la sosta era iniziata, era l’orario riportato nella sanzione. Alla fine il Comune gli ha dato ragione e la multa è stata estinta.