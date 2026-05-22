Due fratellini francesi di 3 e 5 anni sono stati ritrovati in una zona di boscaglia nei pressi di una cittadina non lontana da Lisbona, in Portogallo. I due bambini sono stati salvati da un’automobilista di passaggio, che li ha trovati sporchi terra e in lacrime sul ciglio della strada. Ai soccorritori i due fratellini hanno raccontato l’inquietante storia di come sono finiti nel bosco, abbandonati dalla madre e dal patrigno. Secondo quanto rivelato dai due fratellini, infatti, la madre li avrebbe bendati entrambi “per gioco” e li avrebbe lasciati nel bosco con la promessa di andare a cercare un giocattolo nascosto, senza però fare più ritorno. “Quando abbiamo tolto le bende, la macchina di mamma non c’era più”, ha raccontato uno dei due fratellini.

Bambini abbandonati nel bosco

La procura di Lisbona ha aperto un’indagine, dalla quale è subito emerso che il padre naturale dei due bambini aveva denunciato la loro scomparsa l’11 maggio scorso. L’automobilista che li ha salvati e affidati ai soccorritori ha raccontato di aver trovato i due bimbi ancora con la benda sugli occhi e ognuno con il proprio zaino: all’interno c’erano pochi vestiti, una bottiglia d’acqua, un pacchetto di biscotti e due frutti. “Da questo ho capito che poteva trattarsi di un caso di abbandono”, ha dichiarato l’uomo.

Al momento, i due fratellini si trovano in osservazione presso l’ospedale di Setubal, dove gli inquirenti sono riusciti a raccogliere altre informazioni. “La madre e il patrigno li hanno portati nella foresta che si estende lungo la strada provinciale, li hanno bendati e hanno detto loro di divertirsi a cercare un giocattolo nascosto. Poi li hanno lasciati lì, sono saliti in macchina e se ne sono andati”, hanno spiegato i magistrati portoghesi. Gli inquirenti stanno tentando di ricostruire i movimenti della famiglia. Secondo quanto raccolto da alcune telecamere di videosorveglianza, lo scorso martedì la madre dei piccoli e il loro patrigno, accusati di abbandono di minori e maltrattamenti, avrebbero pranzato in un locale ad Alcácer do Sal, a pochi chilometri di distanza da dove poi i due piccoli sono stati soccorsi.