La polizia in servizio presso le piste di Cervinia ha denunciato cinque turisti della provincia di Milano, di età compresa tra i 20 e i 58 anni, per lesioni personali e omissione di soccorso. Gli sciatori sono accusati di aver investito una sciatrice francese di 55 anni il giorno di Natale, causando un incidente che ha portato alla frattura di alcune vertebre per la donna.

L’incidente sulle piste del Breuil

L’episodio è avvenuto nel comprensorio del Breuil, a 3.000 metri di quota, verso la fine della giornata sciistica. La donna stava sciando insieme al marito e alla figlia quando è stata travolta dal gruppo di turisti. Caduta a terra e ferita, ha chiesto aiuto, ma i cinque sciatori non si sono fermati, lasciandola lì senza prestare soccorso.

I soccorsi e l’identificazione

A chiamare i soccorsi è stato il marito della donna, che si trovava qualche metro più avanti al momento dell’impatto. La figlia, invece, è riuscita a fotografare i cinque sciatori, fornendo immagini preziose agli agenti di polizia. Grazie a queste foto e ai dati degli skipass, i turisti sono stati identificati e denunciati.