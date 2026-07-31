Elon Musk ha paragonato su X i migranti di Ceuta a una invasione di zombi. Il capo di Tesla e Space X ha pubblicato sul suo profilo uno spezzone del film horror ‘World War Z’ con Brad Pitt, in cui si vedono torme di zombi superare un’alta muraglia e invadere le strade di una città travolgendo ogni cosa.

“Wow, la situazione in Spagna sembra folle”

“Wow, la situazione in Spagna sembra folle”, scrive il magnate, per poi aggiungere nei commenti un vero video di cronaca che arriva da Ceuta, con i migranti che affollano la costa. “Scherzavo, questo è il vero video…”, scrive.

In un ulteriore commento al post, Musk pubblica un video di una folla di migranti al muro della frontiera Usa: “Questi erano gli Stati Uniti sotto Biden” il commento.