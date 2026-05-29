Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato l’apertura di un’indagine su un episodio avvenuto la scorsa notte in Cisgiordania, durante il quale i militari avrebbero aperto il fuoco contro quello che ritenevano fosse un drone, rivelatosi poi un velivolo civile. La notizia è stata riportata dal Times of Israel.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti dell’insediamento di Beit El, che avevano riferito la presenza di diversi oggetti volanti non identificati nella zona. A seguito degli allarmi, le truppe dell’Idf sono state dispiegate per controllare l’area.

Nel corso delle operazioni, un’unità avrebbe individuato un presunto drone e avrebbe quindi aperto il fuoco. Solo in un secondo momento è emerso che si trattava di un aereo civile in transito, il cui percorso era stato modificato verso est, con un passaggio a bassa quota sopra la zona, circostanza che potrebbe aver generato i falsi allarmi.

Le autorità militari stanno inoltre verificando l’ipotesi che in quel momento fosse presente anche un drone della polizia, elemento che potrebbe aver contribuito alla confusione.