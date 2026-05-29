Un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo ha coinvolto uno scuolabus diretto alla Borgata Costiera e una Nissan Qashqai, provocando diciannove feriti, tra cui otto bambini, di cui quattordici minori e cinque adulti, ma nessuno risulta in pericolo di vita. A bordo del mezzo scolastico viaggiavano alunni dell’istituto Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati dal servizio comunale.

Le prime notizie

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, polizia di Stato, polizia municipale e numerose ambulanze del 118, che hanno provveduto ai soccorsi e ai trasporti in ospedale. Tutti i feriti sono stati medicati presso il nosocomio cittadino per accertamenti clinici. Due bambini, rimasti più seriamente contusi, sono stati trasferiti in elicottero all’ospedale pediatrico di Palermo: uno con una frattura al polso e l’altro con un trauma addominale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro tra i due mezzi. Le autorità stanno ascoltando testimoni e acquisendo le immagini di videosorveglianza per chiarire responsabilità e tempi dell’impatto. Massima attenzione anche alla sicurezza stradale nel tratto interessato dopo l’incidente e verifiche tecniche urgenti.