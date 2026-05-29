Per anni ci hanno detto che bastava muoversi 150 minuti a settimana per fare qualcosa di buono per il cuore. Mezz’ora al giorno, cinque giorni su sette: una camminata veloce, una nuotata, una pedalata. Il messaggio era semplice, accessibile, rassicurante. Abbastanza per sentirti in regola con la coscienza e con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ora è arrivato uno studio a rimescolare tutto. Pubblicato sul British Journal of Sports Medicine e condotto su oltre 17.000 adulti seguiti per quasi otto anni, la ricerca guidata dal professor Ziheng Ning della Macao Polytechnic University ha quantificato con una precisione inedita il rapporto tra il volume settimanale di esercizio fisico e il rischio cardiovascolare. Il risultato è scomodo, ma necessario da conoscere: i 150 minuti raccomandati dall’OMS riducono il rischio di infarto, ictus e scompenso cardiaco di appena l’8-9%. Per ottenere una protezione davvero significativa, superiore al 30%, servono tra 560 e 610 minuti di attività moderata o intensa ogni settimana. Quasi quattro volte di più.

Come è stato condotto lo studio e perché è diverso dai precedenti

Prima di entrare nei numeri, vale la pena capire perché questo studio ha attirato così tanta attenzione nella comunità scientifica internazionale. Non si tratta di un sondaggio su abitudini dichiarate — uno dei punti deboli di molta ricerca nutrizionale e sportiva, in cui le persone tendono a sovrastimare quanto si muovono. I partecipanti indossavano tracker di movimento al polso per sette giorni consecutivi, registrando in modo oggettivo ogni minuto di attività fisica. Un livello di precisione che pochi studi precedenti avevano raggiunto su numeri così grandi.

I ricercatori hanno analizzato i dati di 17.000 adulti iscritti all’UK Biobank, uno dei più grandi e completi archivi di dati biologici e sanitari al mondo. L’età media era di 57 anni, e nel corso di quasi otto anni di follow-up sono stati registrati oltre 1.200 eventi cardiovascolari — infarti, ictus, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco. Accanto ai dati sul movimento, i ricercatori hanno incrociato informazioni su pressione arteriosa, frequenza cardiaca a riposo, indice di massa corporea, fumo, alcol e — questo è il dettaglio più innovativo — il livello di fitness cardiorespiratoria di ciascun partecipante, misurato stimando il VO2 max, ovvero la quantità massima di ossigeno che il corpo riesce a utilizzare durante uno sforzo intenso.

È proprio questa variabile — il fitness individuale — a rendere lo studio unico rispetto a tutto ciò che era stato pubblicato prima.

La curva della protezione: perché il cuore vuole di più

Il dato che ha fatto notizia è quello sulla soglia ottimale: 560-610 minuti settimanali di attività moderata o intensa per ridurre il rischio cardiovascolare di oltre il 30%. Ma la notizia altrettanto importante è come si distribuisce questa protezione lungo la curva dell’attività fisica.

I benefici non crescono in modo lineare. Passare da zero attività a 150 minuti a settimana produce già un miglioramento misurabile — quel -8/-9% che non va minimizzato, perché su scala di popolazione rappresenta centinaia di migliaia di eventi cardiovascolari evitati ogni anno. Ma la curva della protezione accelera in modo non proporzionale man mano che i minuti aumentano. C’è qualcosa che succede oltre una certa soglia — probabilmente legato all’accumulo di adattamenti vascolari, metabolici e autonomici che richiedono un’esposizione cumulativa all’esercizio per consolidarsi — e che produce benefici sproporzionati rispetto all’incremento di tempo investito.

Come ha spiegato lo stesso professor Ning, i 150 minuti raccomandati dall’OMS funzionano più come una soglia minima di protezione di base che come il punto ottimale per la salute del cuore. Le linee guida attuali, nate con l’obiettivo di essere accessibili e raggiungibili per il maggior numero possibile di persone, potrebbero non comunicare con sufficiente chiarezza che c’è un margine enorme tra “abbastanza per non far male” e “abbastanza per proteggere davvero”.

Il fattore fitness: non tutti hanno bisogno della stessa dose

La parte più originale e più utile dello studio riguarda la variabile che quasi nessuna linea guida ha mai considerato: il livello di forma fisica individuale come modulatore della dose di esercizio necessaria.

I risultati mostrano che le persone con una fitness cardiorespiratoria più bassa hanno bisogno di circa 30-50 minuti in più di attività settimanale rispetto a quelle più allenate per ottenere lo stesso livello di protezione cardiovascolare. Non è una differenza enorme in valore assoluto, ma è un cambio di paradigma concettuale importante: suggerisce che il corpo di chi è meno allenato risponde in modo diverso allo stesso stimolo fisico, richiedendo un volume maggiore per innescare gli stessi adattamenti protettivi.

Per fare un esempio concreto: per ridurre il rischio cardiovascolare del 20%, una persona con bassa fitness cardiorespiratoria deve arrivare a circa 370 minuti di attività moderata-intensa a settimana, mentre una con alta fitness ne bastano circa 340. La differenza sembra piccola, ma il principio che sottende è rivoluzionario: la raccomandazione universale, uguale per tutti, potrebbe essere sostituita in futuro da una prescrizione personalizzata basata sul profilo fisico di ciascun individuo.

È lo stesso approccio che la medicina ha già adottato per la pressione arteriosa, il colesterolo e la glicemia — dove i target terapeutici vengono adattati al rischio individuale — applicato per la prima volta all’esercizio fisico in modo sistematico e supportato da dati su larga scala.

610 minuti a settimana: è davvero raggiungibile?

La prima reazione leggendo questi numeri è quasi sempre la stessa: impossibile. 610 minuti sono più di dieci ore a settimana. Chi ha un lavoro, una famiglia, impegni quotidiani non può trasformarsi in un atleta professionista.

Ma qui si nasconde l’equivoco più grande attorno a questi dati, e lo stesso professor Ning lo ha sottolineato con forza: 560-610 minuti di attività moderata non significano 560-610 minuti in palestra o in pista. Significano qualsiasi forma di movimento che faccia alzare la frequenza cardiaca in modo sostenuto — e questa definizione include molte più attività di quanto si immagini.

Una camminata veloce di 45 minuti per andare al lavoro al mattino e tornare la sera conta. Una pedalata in bicicletta per fare la spesa conta. Una passeggiata in collina nel fine settimana conta. Due ore di giardinaggio intenso contano. Stare in piedi e muoversi durante le pause lavorative invece di restare seduti conta. Il punto non è trovare dieci ore per lo sport in agenda — è trasformare il movimento in una componente strutturale della vita quotidiana, distribuita lungo tutta la settimana invece di concentrata in due sessioni in palestra.

Questo è esattamente il modello di vita delle popolazioni che mostrano i tassi più bassi di malattia cardiovascolare al mondo: non necessariamente persone che si allenano intensamente, ma persone che non smettono mai di muoversi nel corso della giornata.

Sedentarietà cronica: il problema invisibile che i 150 minuti non risolvono

C’è un’altra chiave di lettura dello studio che merita attenzione, ed è forse la più urgente per capire il momento storico in cui viviamo. Il professor Ning ha osservato che i benefici modesti dei 150 minuti potrebbero riflettere non tanto la scarsa efficacia dell’esercizio, quanto l’enorme e crescente sedentarietà del resto della giornata.

Un adulto che lavora otto ore seduto, trascorre due ore seduto in auto o sui mezzi pubblici, mangia seduto e poi trascorre la sera seduto davanti a uno schermo accumula più di dodici ore di inattività ogni giorno. In questo contesto, trenta minuti di camminata veloce sono un segnale positivo, ma metabolicamente e cardiovascolarmente insufficienti a compensare l’impatto fisiologico di tutta quella sedentarietà.

La ricerca sull’inattività prolungata ha identificato negli ultimi anni un fenomeno che i fisiologhi chiamano “sedentary physiology” — una cascata di adattamenti negativi che si attiva indipendentemente dall’esercizio fisico quando il corpo rimane immobile per periodi lunghi. Processi infiammatori, riduzione della sensibilità insulinica, alterazioni del metabolismo lipidico, compromissione della funzione vascolare: tutto questo si accumula nelle ore di inattività, e una mezz’ora di movimento non basta ad azzerarlo.

Il messaggio più importante dello studio, letto in questa prospettiva, non è “fate quattro volte più sport” ma “smettete di stare fermi per così tanto tempo”. Interrompere la sedentarietà ogni 30-60 minuti con brevi periodi di movimento, anche solo alzarsi e camminare per cinque minuti, ha dimostrato in altri studi di produrre benefici metabolici e cardiovascolari indipendenti rispetto all’esercizio strutturato.

Cosa cambierà nelle raccomandazioni future

Lo studio è osservazionale — non dimostra una causalità assoluta, e i ricercatori stessi lo riconoscono. La popolazione analizzata era prevalentemente bianca e probabilmente più sana della media, il che potrebbe limitare la generalizzabilità dei risultati. Ma la solidità del disegno, la dimensione del campione e la qualità dei dati oggettivi sul movimento rendono le conclusioni difficili da ignorare.

La direzione sembra chiara: le future raccomandazioni sull’esercizio fisico potrebbero distinguere tra una soglia minima di protezione di base — che rimane quella dei 150 minuti attuali — e un target ottimale per chi vuole una protezione cardiovascolare più sostanziale. E potrebbero, per la prima volta, tenere conto del livello di fitness individuale come variabile determinante nella definizione dell’obiettivo personale.

Stiamo probabilmente assistendo ai primi passi verso una medicina preventiva personalizzata anche sul fronte del movimento — lo stesso approccio che ha già trasformato la gestione dei fattori di rischio cardiovascolare tradizionali come colesterolo, pressione e glicemia. Non una dose uguale per tutti, ma una prescrizione costruita intorno al profilo individuale di ogni paziente.

Nel frattempo, il messaggio pratico è più semplice e meno spaventoso di quanto i numeri possano far sembrare: muoversi di più, muoversi spesso, muoversi in modo da alzare il respiro — tutti i giorni, non solo quando si va in palestra. Il cuore non tiene il conto dei minuti. Tiene il conto delle abitudini.

Fonte: Ning Z. et al., “Volume of physical activity and fitness-stratified cardiovascular risk reduction: analysis of UK Biobank data”, British Journal of Sports Medicine, 2025. doi: 10.1136/bjsports-2024