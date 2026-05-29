Le autorità europee sono entrate “unilateralmente in guerra con la Russia”. Lo ha scritto in un post su X il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev. “Cittadini dei Paesi dell’Ue, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito. Ma sapete a chi chiedere spiegazioni!”, ha minacciato Medvedev dopo le reazioni europee al drone russo caduto in Romania.

Le parole di Medvedev

In precedenza l’ex presidente russo aveva scritto sulla piattaforma Max, definendo gli Stati membri dell’Ue “euro-impotenti”. “Certo, dobbiamo scoprire di chi fosse”, ha scritto Medvedev. “Droni europei, pezzi di ricambio per questi droni, altre armi, per non parlare dell’intelligence, partecipano quotidianamente ad attacchi contro il nostro Paese. A causa delle loro azioni, edifici residenziali vengono danneggiati e i nostri civili muoiono”, ha proseguito il vicesegretario del Consiglio di sicurezza, concludendo: “Quindi si preparino: questo continuerà ad accadere. C’è una guerra! E i cittadini degli Stati dell’Ue, come le popolazioni dei Paesi in guerra, non potranno dormire sonni tranquilli”.