Un uomo di 30 anni, Z.R., è deceduto a Pescara in ospedale in seguito a un arresto cardiocircolatorio. Poco prima era stato soccorso dal 118 nei locali della Questura, dove aveva accusato un malore dopo l’arresto. Secondo le prime informazioni, la Polizia aveva fatto uso del taser durante l’intervento. Al momento non è stata accertata una connessione diretta tra l’uso dell’arma e l’arresto cardiaco. Sarà l’autopsia a chiarire le cause esatte del decesso. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto intorno alle 11, dopo che Z.R. era stato segnalato per una lite in strada. Al momento dell’arresto, avrebbe opposto resistenza, rendendo necessario – secondo quanto riferito – l’impiego del taser. Una volta condotto nelle camere d’attesa della Questura, ha accusato un malore. Soccorso dal 118 sul posto, è stato trasportato in ospedale, dove è morto nonostante i tentativi di rianimazione. La Procura della Repubblica di Pescara ha aperto un’inchiesta e ha affidato le indagini alla Squadra Mobile. La notizia è stata confermata da una nota ufficiale della Procura.