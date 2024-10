Come funziona la truffa del finto carabiniere tra incidente inventato e assicurazione scaduta

Come funziona la truffa del finto carabiniere e del falso avvocato. C’è stato un caso nuovo a Siena di questa tecnica usata da diversi truffatori. Ma di cosa si tratta e come funziona? Tutto è inziato con una telefonata che ha ricevuto una donna di 64 anni.

L’uomo si è qualificato come carabiniere e le ha detto che suo figlio era nei guai a causa di un incidente automobilistico a seguito del quale si sarebbe scoperto che la sua assicurazione era scaduta. La donna è stata convinta dall’interlecutore che se avrebbe pagato una certa cifra il problema si sarebbe risolto.

Il finto avvocato

A quel punto è entrato in gioco un finto avvocato che si è recato a casa della 64enne e si è fatto consegnare soldi e gioielli. La donna ha consegnato 200 euro in contanti e tutti i gioielli in oro che aveva a disposizione. Si tratta di circa una dozzina fra anelli, bracciali, e orologi vari.

La donna si è poi resa conto di essere stata raggirata ed ha avvertito la Polizia che è intervenuta. Frazie alle telecamere condominiali, è risalita ai due truffatori che nel frattempo si era dati alla fuga.

Gli agenti hanno individuato anche la targa dell’auto utilizzata ed hanno studiato i movimenti della vettura grazie al sistema che permette la lettura delle targhe in tutta la provincia. Alla fine i due sono stati arrestati in autostrada: si tratta di due uomini di origine napoletana di 21 e 28 anni.

La donna ha riavuto i soldi e i gioielli

La 64enne è stata quindi chiamata in Questura dagli agenti della Squadra Mobile. Grazie alle foto scattate dagli agenti, la donna ha riconosciuto sia i gioielli che uno dei presunti autori della truffa, quello che le aveva suonato al campanello di casa presentandosi come avvocato. Entrambi i giovani sono stati denunciati per truffa e i gioielli, nella giornata di ieri 9 ottobre, sono stati restituiti alla vittima e al marito che si sono complimentati con gli agenti per la velocità di risoluzione del caso.