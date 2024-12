Gli smartphone sono indispensabili nella vita quotidiana, ma possono diventare un punto debole per sofisticate truffe telefoniche. Negli ultimi giorni, il prefisso internazionale +33, corrispondente alla Francia, è al centro di una nuova truffa che sta allarmando milioni di utenti in Italia. Questa minaccia sfrutta un inganno subdolo per prosciugare rapidamente il credito telefonico delle vittime. Scopri come funziona e come proteggerti.

Il meccanismo della truffa telefonica +33

Non è la prima volta che le truffe telefoniche sfruttano prefissi internazionali, ma questa variante è particolarmente insidiosa:

Chiamate sospette : gli utenti ricevono telefonate brevissime, che terminano dopo uno squillo, da numeri con prefisso +33.

: gli utenti ricevono telefonate brevissime, che terminano dopo uno squillo, da numeri con prefisso +33. L’inganno del richiamo: la brevità della chiamata mira a indurre le vittime a richiamare. Facendolo, si attiva un costoso servizio a pagamento, prosciugando rapidamente il credito.

Questo schema ricalca la tecnica nota come truffa Wangiri, una tattica che continua a mietere vittime in tutto il mondo.

Come proteggersi

Adottare misure preventive è essenziale per evitare di cadere nella rete dei truffatori. Ecco i consigli principali: