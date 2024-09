Come riconoscere e difendersi dalla truffa del pacco Amazon

Recentemente, è emersa una nuova truffa informatica denominata “Truffa del pacco Amazon“, che sfrutta il nome di brand affidabili per ingannare le vittime e ottenere informazioni sensibili. Questo tipo di frode si basa sull’invio di pacchi al domicilio di persone che non hanno effettuato alcun acquisto, utilizzando nomi noti come Amazon, Temu, Shein e altri. La tentazione di aprire un pacco che sembra legittimo è forte, ma è fondamentale evitare di farlo se non si è effettuato alcun ordine.

La criminologa María Aperador, nota per la sua attività informativa su TikTok, mette in guardia contro questo tipo di truffa. La chiave per non cadere nella trappola è riconoscere i segnali d’allerta e adottare precauzioni adeguate.

Il modus operandi dei truffatori

Il meccanismo della truffa è abbastanza semplice ma efficace. I truffatori inviano un pacco al destinatario, completo di tutti i dati personali, per creare un senso di autenticità e sicurezza. All’interno del pacco si trova un QR Code di grandi dimensioni. Scansionare questo codice con il proprio smartphone è l’errore che può compromettere seriamente la propria sicurezza. Una volta scansionato, il QR Code può reindirizzare a un sito truffaldino che raccoglie dati sensibili come numeri di carte di credito, informazioni sui conti bancari, contatti dalla rubrica e password.

Le raccomandazioni degli esperti

Adrianus Warmenhoven, esperto di sicurezza informatica di NordVPN, sottolinea che l’aggiornamento del browser e la protezione dei dispositivi sono fondamentali per prevenire questi attacchi. Un browser non aggiornato o con vulnerabilità può facilitare l’accesso dei truffatori ai dati personali. Per evitare di cadere vittima di questa e altre truffe, è consigliabile non aprire pacchi non ordinati e non scansionare QR Code sospetti. È sempre meglio contattare direttamente il servizio clienti del brand indicato sul pacco per verificare la legittimità della spedizione.