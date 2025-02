Nella giornata di ieri, domenica, il bollettino medico serale ha evidenziato che le condizioni di salute di Papa Francesco rimangono critiche. Tuttavia, un elemento positivo è stato il fatto che dalla sera precedente non si siano verificate ulteriori crisi respiratorie. Il Pontefice ha ricevuto due unità di emazie concentrate, con un conseguente miglioramento del valore di emoglobina. Nonostante questo, persiste una condizione di piastrinopenia, sebbene stabile.

L’insufficienza renale e la terapia in corso

Una nuova criticità è emersa nei recenti esami clinici: si è riscontrata un’iniziale e lieve insufficienza renale. Al momento, la situazione è sotto controllo, ma richiede un attento monitoraggio. Il Santo Padre continua a ricevere ossigenoterapia ad alti flussi tramite cannule nasali. L’efficacia delle terapie farmacologiche richiederà ancora del tempo per essere valutata, motivo per cui la prognosi resta riservata. In un uomo di 88 anni alle prese con una polmonite bilaterale, seppur lieve, c’è il rischio che l’infezione si estenda.

La partecipazione alla Messa

Ieri il pontefice ha partecipato alla messa celebrata nell’appartamento al decimo piano dell’ospedale “insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui”. Francesco non ha potuto recitare l’Angelus di persona ma ne ha fatto diffondere il testo a mezzogiorno, come una lettera aperta ai fedeli: “In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini. Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo! Affido tutti all’intercessione di Maria e vi chiedo di pregare per me”. Scrive ancora il Papa: “Da parte mia, proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie; e anche il riposo fa parte della terapia! Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo ospedale per l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate”.