Papa Francesco non sarà presente domenica in occasione del Giubileo dei diaconi ma gli eventi del Giubileo proseguono secondo l’agenda. È quanto si apprende da fonti vaticane dopo l’ultimo comunicato della Sala stampa su una rimodulazione della terapia che potrebbe allungare i tempi della degenza. Il Papa infatti è ricoverato al Policlinico Gemelli da venerdì 14 febbraio per l’acuirsi di una bronchite.

Come sta Papa Francesco

Come ha comunicato la Sala stampa vaticana, “i risultati degli accertamenti effettuati nei giorni scorsi e nella giornata odierna hanno dimostrato una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica della terapia”. “Tutti gli accertamenti effettuati sino ad oggi sono indicativi di un quadro clinico complesso che richiederà una degenza ospedaliera adeguata”, viene aggiunto.

Questa mattina il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni aveva etto che la notte il Papa aveva riposato bene, trascorrendo una notte tranquilla, facendo colazione e dedicandosi alla “lettura dei quotidiani”.