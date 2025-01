Un uomo di 27 anni residente ad Haifa, in Israele, è stato arrestato dopo essere stato filmato mentre picchiava a morte un gatto vicino a un negozio di animali a Tirat Carmel. L’aggressione è avvenuta dopo che il 27enne si è recato in un negozio di animali acquistando del cibo per gatti. Dopo essere uscito, ha dato da mangiare a uno dei mici randagi che si trovava fuori l’insegna. Quando l’animale si è avvicinato al cibo, il sospettato gli ha afferrato la coda e gli ha sbattuto la testa e il corpo sul pavimento più volte, uccidendolo. L’orribile incidente, avvenuto lo scorso martedì, è stato anche registrato dalla telecamera di sicurezza del negozio.