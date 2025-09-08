Momenti di tensione domenica pomeriggio a Pavia, durante la Festa del Ticino. Un automobilista ha ignorato le transenne che delimitavano il mercatino sul lungo fiume e, alla guida della propria vettura tra la folla, ha urtato una bambina di 8 anni. La piccola è stata subito soccorsa e trasferita al pronto soccorso del Policlinico San Matteo: le è stata riscontrata una contusione a una gamba, oltre al forte spavento, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Secondo quanto riportato dalla Provincia Pavese, dopo l’incidente l’uomo avrebbe reagito con violenza nei confronti di un agente della polizia locale che lo aveva fermato, colpendo anche un volontario presente sul posto. Solo l’intervento immediato degli altri vigili ha permesso di bloccarlo e immobilizzarlo davanti a decine di turisti e visitatori impauriti. Per l’automobilista, fermato e identificato, potrebbe ora scattare una denuncia.