Hanno abbattuto il Sycamore Gap Tree conosciuto anche come “albero di Robin Hood” e per questa ragione, Daniel Graham e Adam Carruthers, due amici inglesi di 39 e 32 anni, sono stati condannati a 4 anni e 3 mesi di carcere.

L’albero si trovava in Inghilterra nei pressi dei resti del castello militare 39 del vallo di Adriano, all’interno del Parco nazionale del Northumberland, ed era un grande acero montano centenario spesso definito “l’albero più fotografato d’Inghilterra”. Nel settembre del 2023, Graham e Carruthers andarono di notte con una motosega lungo il vallo di Adriano e tagliarono il tronco dell’albero. La pianta, cadendo danneggiò anche il muro che è patrimonio dell’Unesco dagli anni Ottanta.

Secondo la giudice che li ha condannati lo fecero soltanto per portare avanti una “missione idiota”. I due, per provare a difendersi, hanno detto di essere stati ubriachi nel momento in cui hanno deciso di tagliare l’albero ma il vero motivo dell’abbattimento, a detta di molti, ancora non è del tutto ancora chiaro.

La condanna è arrivata dalla giudice Christina Lambert del tribunale di Newcastle. Ai due, che avevano anche immortalato la scena in un video che è poi servito come prova per incriminarli, è stata stabilita anche la confisca del telefonino e della Range Rover di uno dei due utlizzata durante il blitz. Il magistrato ha usato parole pesanti e, oltre ad aver definito quanto accaduto “una missione idiota”, ha parlato di “teppismo vero e proprio” manifestato dai due imputati, perdipiù già adulti all’epoca dei fatti.

L’abbattimento di questo albero diventato famoso in tutto il mondo per essere apparso in una scena del film “Robin Hood: principe dei ladri” del 1991, causò molta rabbia in tutto il Regno Unito. E prima dell’arresto dei due amici sono stati identificati diversi sospettati tra cui un ragazzo di 16 anni.