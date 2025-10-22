Tre anni fa il Tribunale di Macerata aveva assolto un 31enne accusato di violenza sessuale su una 17enne, scrivendo nella sentenza che la ragazza “aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione”. Ieri pomeriggio la Corte d’appello di Ancona ha ribaltato quel verdetto, condannando l’imputato a tre anni di carcere per abusi sessuali, seppur nella forma di minore gravità. La pena è inferiore a quella richiesta dalla sostituta procuratrice generale Cristina Polenzani – “quattro anni e un mese” – come già chiesto in primo grado.

La decisione è arrivata dopo una giornata segnata dalle polemiche sui passaggi della sentenza di Macerata, che aveva escluso lo stupro anche perché la 17enne non avrebbe “in alcun modo opposto resistenza né invocato aiuto” e non avrebbe “cercato di sottrarsi ad esempio aprendo la portiera posteriore pur potendolo fare tranquillamente”. “La sentenza choc del tribunale di Macerata, che ha assolto in primo grado un giovane dallo stupro perché la ragazza non era vergine e quindi sapeva cosa l’aspettava sul sedile posteriore di un’auto, conferma che in Italia c’è assoluto bisogno di una legge sul consenso”, hanno scritto i parlamentari del Partito Democratico in Commissione Femminicidio. In aula l’accusa ha ribadito che “per non incorrere in violenza il consenso ci deve essere dall’inizio alla fine del rapporto” e che “l’imputato non percepì volontariamente la volontà della ragazza”. La giovane, che aveva raccontato subito all’amica di aver “subito del male”, ha seguito un percorso di sostegno psicologico di due anni. La difesa ha annunciato ricorso in Cassazione, definendo la sentenza di primo grado “lineare” e parlando di un “processo indiziario”.