L’uomo, nei mesi successivi al primo intervento chirurgico iniziava a riscontrare notevole rigidità, deficit di flessione, “comparsa di tumefazione della regione rotulea esterna, con fuoriuscita di materiale purulento, dolore e difficoltà di deambulazione”che comportavano la necessità di numerosi altri interventi revisionali, l’ultimo dei quali nel settembre del 2019.

A decidere il risarcimento è stato il giudice nel procedimento civile, che si è avvalso di una perizia medico-legale che ha spiegato l’iter che ha portato all’amputazione. Il professionista che ha preparato la perizia ha spiegato che, se il paziente fosse stato curato a dovere, non ci sarebbe stato bisogno dell’intervento in extremis che lo ha reso invalido a vita. Qualora si fosse tenuto il giusto comportamento terapeutico da parte dei medici che lo hanno operato nel 2013, a detta del giudice, “il danno alla persona si sarebbe evitato”. Il 67enne ora dovrà essere risarcito con circa 650 mila euro.