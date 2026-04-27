Contrae un’infezione durante l’inserimento di una protesi al ginocchio, sei anni dopo gli amputano la gamba: arriva il maxi-risarcimento
Dopo essere stato operato ad una protesi per un ginocchio un uomo di 67 anni ha passato sei anni di dolori estenuanti provocati da un’infezione al ginocchio che si è conclusa con un’amputazione. Ora il paziente ha ricevuto un maxi risarcimento dalla clinica privata di Ravenna che l’aveva operato: 650mila euro. Il paziente aveva un’infezione, ma per sei anni nessuno l’aveva diagnosticata. Da lì è iniziata una causa con la struttura privata che ha portato al maxi risarcimento
La vicenda la racconta il Corriere della Sera. Il 67enne, nonostante l’apparente assenza di complicazioni dell’intervento di artroprotesi del ginocchio sinistro eseguito nel mese di aprile 2013 a Ravenna, aveva in realtà contratto un’infezione “tardivamente diagnosticata” che poi, a causa dell’amputazione della gamba, l’ha ora reso invalido a vita.
L’uomo, nei mesi successivi al primo intervento chirurgico iniziava a riscontrare notevole rigidità, deficit di flessione, “comparsa di tumefazione della regione rotulea esterna, con fuoriuscita di materiale purulento, dolore e difficoltà di deambulazione”che comportavano la necessità di numerosi altri interventi revisionali, l’ultimo dei quali nel settembre del 2019.
A decidere il risarcimento è stato il giudice nel procedimento civile, che si è avvalso di una perizia medico-legale che ha spiegato l’iter che ha portato all’amputazione. Il professionista che ha preparato la perizia ha spiegato che, se il paziente fosse stato curato a dovere, non ci sarebbe stato bisogno dell’intervento in extremis che lo ha reso invalido a vita. Qualora si fosse tenuto il giusto comportamento terapeutico da parte dei medici che lo hanno operato nel 2013, a detta del giudice, “il danno alla persona si sarebbe evitato”. Il 67enne ora dovrà essere risarcito con circa 650 mila euro.