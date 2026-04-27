C’è anche un diamante di 26 carati del valore di ben 300 mila euro nel bottino dei banditi che hanno completamente svaligiato l’abitazione di un imprenditore tessile in pensione e della moglie in via Orazio, nel quartiere di Posillipo a Napoli. Un bottino che tra contanti e monili di vario tipo, arriva a circa mezzo milione di euro. I proprietari dell’abitazione e la donna di servizio non si sono accorti di nulla mentre i ladri erano all’opera. Probabilmente sono stati narcotizzati nel sonno.

Il diamante di grande valore era stato chiuso dal proprietario nel cassetto della scrivania dello studio e nei prossimi giorni il gioiello sarebbe stato sottoposto ad una perizia per stabilire con assoluta precisione il valore. Il colpo sarebbe stato messo in atto almeno da due banditi, che sarebbero entrati in casa con un ‘palo’ in strada a vigilare. Il blitz è stato compiuto forzando le finestre ed entrando nel salone dell’appartamento al primo dei due piani della palazzina. Sul caso indagano gli uomini del commissariato di polizia Posilippo coordinati dalla Procura di Napoli.