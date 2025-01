Una coppia di depravati è destinata a trascorrere il resto della propria vita in prigione dopo aver sottoposto i loro due figli adottivi a disgustosi abusi sessuali.

William Zulock, 34 anni, e Zachary Zulock, 36 anni, sono stati entrambi condannati a 100 anni dietro le sbarre senza possibilità di libertà vigilata. Si sono dichiarati colpevoli di molteplici accuse tra cui sodomia aggravata, molestie su minori, incesto e sfruttamento sessuale di minori.

I due uomini hanno registrato gli abusi per condividerli con una cerchia di pedofili. I procuratori in Georgia, negli Stati Uniti, hanno descritto la loro casa come una “casa degli orrori”.

Gli Zulock hanno adottato i loro figli da un’agenzia cristiana per bisogni speciali nel 2018, quando avevano cinque e tre anni. Si sono presentati sui social media come padri amorevoli, documentando le loro vite e ostentando il loro stile di vita agiato nella periferia di Atlanta.

Una coppia orribile

La coppia di pervertiti costringeva regolarmente i loro figli a fare sesso con loro davanti alle telecamere. Le prove hanno anche dimostrato che si vantavano degli abusi con amici pervertiti. Il New York Times riporta che un amico ha detto alla polizia che Zachary una volta ha inviato un messaggio Snapchat che diceva: “Stasera scoperò mio figlio. “Stai attento”. Il messaggio era accompagnato da immagini del ragazzo che subiva abusi.

Si dice che abbiano permesso ad almeno altri due uomini, che facevano parte della depravata rete di pedofili locali, di abusare dei ragazzi. La coppia è stata arrestata nel 2022 dopo che un componente della rete è stato sorpreso a scaricare immagini di abusi su minori e ha raccontato alle autorità di come gli Zulock stessero creando contenuti disgustosi con i ragazzi che vivevano nella loro casa.

Gli investigatori hanno scoperto più di sette terabyte di prove incriminanti in casa, tra cui filmati di sorveglianza, messaggi espliciti e video che documentavano gli abusi.

Il procuratore distrettuale inorridito

Alla sentenza, il procuratore distrettuale Randy McGinley ha descritto i crimini della coppia come “i più oscuri che si possano immaginare”. Ha anche elogiato i ragazzi, che ora sono in affidamento, per aver contribuito a garantire che i loro aguzzini non usciranno mai liberi. Entrambi gli uomini sconteranno 100 anni dietro le sbarre senza possibilità di libertà vigilata, seguiti da una vita di libertà vigilata.

“Questi due imputati hanno davvero creato una casa degli orrori e hanno messo i loro desideri estremamente oscuri al di sopra di tutto e di tutti altro”, ha detto McGinley. “Ma la loro depravazione non era all’altezza della determinazione di coloro che lottavano per la giustizia”.