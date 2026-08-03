Tutto è iniziato con una lite tra due fidanzati a bordo di un vaporetto a Venezia. Quando un marinaio ha cercato di riportare la calma, la reazione di uno dei due passeggeri, un trentenne italiano, è stata delle peggiori: ha afferrato il conducente e lo ha gettato in acqua durante una corsa del servizio notturno Actv, diretta da San Zaccaria verso il Tronchetto. Il tutto, poco dopo l’una di notte.

In base alle prime ricostruzioni fornite dal Messaggero, la coppia aveva trascorso la serata bevendo e, una volta salita sul vaporetto, ha cominciato a discutere animatamente. Le urla avrebbero attirato l’attenzione del marinaio, intervenuto per chiedere ai due di abbassare la voce e smettere di disturbare gli altri passeggeri. Il passeggero avrebbe atteso che il dipendente si voltasse, per poi chinarsi, afferrarlo alle gambe e sollevarlo.

Il marinaio sarebbe quindi stato fatto passare oltre il barcarizzo e lasciato cadere in acqua, sotto gli occhi degli altri viaggiatori. L’uomo è riuscito a restare a galla e a raggiungere il pontile, dove è stato aiutato dal personale di bordo e da alcuni passeggeri. Sebbene non abbia riscontrato gravi traumi fisici, il conducente è stato trovato in stato di choc.