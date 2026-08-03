La gestione della crisi migratoria a Ceuta accende lo scontro tra Spagna e Italia alla vigilia della riunione dei ministri dell’Interno dell’Unione europea.

L’attacco di Madrid: “L’Italia è inondata di migranti”

In un’intervista all’emittente pubblica spagnola Tve, il ministro degli Esteri di Madrid, José Manuel Albares, ha chiesto che l’emergenza venga affrontata come una questione comune europea, lamentando la mancanza di sostegno da parte di alcuni partner, tra cui Roma.

“Ci sono stati governi che non sono stati all’altezza”, ha dichiarato Albares, aggiungendo che tra questi “il governo italiano è stato uno di questi”. Il ministro ha criticato anche “alcuni politici e partiti in Spagna”, accusandoli di avere assunto posizioni “irresponsabili” sulla vicenda.

Rispondendo alle contestazioni arrivate dall’Italia sulla gestione della pressione migratoria a Ceuta, Albares ha ricordato le difficoltà affrontate negli anni da Roma. “L’Italia in altri momenti è stata assolutamente inondata di immigranti irregolari”, ha affermato, citando le “crisi ripetitive” di Lampedusa, che “non è capace di risolvere”. Al contrario, secondo il capo della diplomazia spagnola, Madrid “è stata sempre solidale, politicamente e con i fatti”. “Questo lo esigiamo dai soci europei”, ha concluso.

La replica del Viminale: “Con Meloni crollo degli sbarchi”

Alle parole del ministro spagnolo è arrivata la replica del Viminale. “In Italia da gennaio di questo anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni”, riferiscono fonti del ministero dell’Interno. “Si tratta di un calo del 55% rispetto all’anno scorso e di circa l’82% rispetto al 2023, primo anno di insediamento del nostro Esecutivo, che dovette fronteggiare una situazione ereditata da precedenti governi che era completamente fuori controllo”, aggiungono le stesse fonti. Quanto alla situazione di Lampedusa, il Viminale precisa: “Al momento sono presenti 98 migranti sull’isola e da tempo non si vive una situazione di emergenza sul posto”.