È la pista della violenza maturata in ambito familiare quella seguita dagli investigatori per la sparatoria avvenuta a Riesi, nel Nisseno, in cui un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti. Per il duplice tentato omicidio i carabinieri ricercano il compagno della donna, ritenuto il principale sospettato. Gli investigatori escludono al momento qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata e indicano come movente motivi strettamente personali.

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L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando la centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha inviato sul posto anche l’elisoccorso. Secondo quanto emerso dalle indagini, il cinquantottenne, originario di Mazzarino, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, mentre la quarantenne è stata ferita alla testa e colpita anche con un’arma da taglio alla gola. L’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato in codice rosso. È ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravissime condizioni: i medici gli hanno riscontrato tre ferite d’arma da fuoco, alla testa, al collo e a una mano. La donna è invece ricoverata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stata sottoposta a un intervento urgente di neurochirurgia. Anche le sue condizioni sono giudicate molto gravi: oltre al colpo di pistola alla testa, presenta una profonda ferita da arma da taglio alla gola.

Le indagini dei carabinieri avrebbero già consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione e di indirizzare subito gli accertamenti verso un movente legato alla sfera personale. Il compagno della quarantenne è attivamente ricercato con l’accusa di duplice tentato omicidio.