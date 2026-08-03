Avrebbe avvicinato tre bambini di età inferiore ai dieci anni, nel tentativo di convincerli ad allontanarsi con lei. I piccoli sono stati però fermati dai genitori e dai fratelli maggiori, come si legge su La Provincia di Varese, città dove si sarebbe verificato l’episodio. Il presunto rapimento sarebbe avvenuto intorno alle 19 di venerdì 31 luglio, tra piazza Repubblica e via Bizzozero. Protagonista della vicenda, una quarantenne di origine francese, successivamente identificata dagli agenti della Squadra Volante e denunciata per tentata sottrazione di persone incapaci, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti a offendere.

In base a quanto ricostruito dalla Polizia, la quarantenne avrebbe inizialmente avvicinato una bambina che camminava insieme alla madre, che accortasi di quanto stava accadendo è intervenuta immediatamente allontanandola. Poi sarebbe stato il turno di altri due bambini. Uno di questi si trovava sul seggiolino di una macchina. Anche in questo caso, il rapido intervento dei genitori ha fatto sì che non accadesse nulla. Dopo aver allertato il 112, è scattata anche una lite tra la madre di uno dei bambini e la 40enne, che avrebbe impugnato un ombrello e colpito l’automobile della famiglia, rompendo il lunotto della vettura. Durante il controllo degli agenti, la donna è stata trovata una grossa forbice, successivamente sequestrata. I genitori dei bambini hanno presentato querela.