Li hanno trovati senza vita nella loro casa in via Canonici, a Ferrara. Lui, un uomo di 62 anni, lei 65. La scoperta risale alla mattina di ieri ma, a quanto si è appreso, la morte risalirebbe a due-tre giorni fa, presumibilmente alla serata di venerdì. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno aperto la porta di casa passando da una finestra del bagno. A fare intervenire le forze dell’ordine e i soccorsi sono stati i vicini, preoccupati dal silenzio prolungato del 62enne e della 65enne e dal forte odore proveniente dalla loro abitazione.

Sul posto è arrivato il medico legale per tutti gli esami del caso, ma le cause esatte del decesso non sono ancora state definite e saranno gli ulteriori accertamenti, in particolare gli esami autoptici e tossicologici, a chiarire quanto avvenuto. Dai primi rilievi è esclusa l’ipotesi di omicidio: non si sarebbe trattato di una morte violenta e non vi sono segni di effrazione di porte o finestre. Si cerca di capire se si possa essere trattato di un gesto volontario o di un decesso causato da una possibile assunzione di farmaci. Sempre a quanto appreso, non è escluso che la coppia potesse essere conosciuta dai servizi sociali.