Sono morti dopo aver bevuto un limoncello fatto in casa. Greta Marie Otteson e il suo fidanzato, Arno Els Quinton, avevano rispettivamente 33 e 36 anni quando sono stati trovati morti nella loro stanza d’albergo, il resort Hoi An Silverbell Villa in Vietnam, lo scorso 26 dicembre. La polizia locale ha confermato che a uccidere i due, lei britannica, lui sudafricano, è stato il metanolo contenuto nei bicchieri della bevanda alcolica, consumata il 24 dicembre 2024.

Il limoncello comprato dai genitori come regalo di Natale

A tornare a chiedere giustizia per i fidanzati sono i genitori di Greta. Erano stati proprio loro a comprare un mese prima quel limoncello in un ristorante italiano di Hoi An. Durante la loro visita, Paul, 71 anni, e Susan, 70 anni, hanno cenato al ristorante italiano Good Morning Vietnam, dove sono stati serviti lor gratuitamente shottini dell’alcolico fatto in casa. Hanno quindi deciso di comprarlo per farlo assaggiare alla figlia e al futuro genero come regalo di Natale prima del loro ritorno in Galles.

Il messaggio inviato ai genitori da Greta prima di morire

Il giorno di Natale, Greta aveva scritto ai genitori poche ore dopo aver bevuto il limoncello, dicendo di avere “una terribile sbornia e di vedere puntini neri”. Il giorno dopo, lei e il compagno sono stati trovati morti in camere separate della stessa villa in cui si trovavano. Ora Paul Otteson ha dichiarato alla Bbc: “Si tratta di responsabilità. Non possiamo andare avanti. Le ceneri di Greta e del suo compagno si trovano ancora a casa dei genitori: “Vogliamo dare loro una degna sepoltura, ma sentiamo di non poterlo fare finché non ci sarà una vera conclusione”.

Il barista che avrebbe preparato il limoncello letale è stato incriminato a febbraio 2025 per violazione delle norme sulla sicurezza alimentare. Si sarebbe servito per la preparazione del drink di alcol medico a 70 gradi già utilizzato, mescolato con acqua filtrata, scorza di limone e zucchero bianco. L’uomo al momento è detenuto in custodia cautelare mentre le indagini proseguono.