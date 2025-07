Mentre il parlamento della Corea del Sud ha approvato nel 2024 una legge che vieta l’allevamento di cani per l’alimentazione, la macellazione e la vendita della loro carne, in Corea del Nord questa discussa pratica culinaria prosegue nella piena consapevolezza e nella preservazione di una tradizione che affonda le proprie radici nell’antichità. Nonostante il consumo di carne di cane sia drasticamente diminuito nel corso degli anni, questa abitudine culinaria, in Corea del Nord, è tornata a far discutere. Il 4 luglio, infatti, circa 200 cuochi si sono riuniti a Pyongyang per prendere parte a una competizione nazionale di cucina proprio a base di carne di cane. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, ogni concorrente ha mostrato le proprie abilità nella preparazione del piatto conosciuto localmente come “carne dolce”.

Una competizione da record

La competizione prevedeva la preparazione di quattro piatti a base di carne di cane, tra cui la zuppa. Secondo i media locali, chi l’ha assaggiata ne è rimasto molto soddisfatto: “Non unta, dal sapore ricco, appagante anche dopo una sola ciotola”, ha commentato qualcuno. L’edizione di quest’anno ha registrato inoltre un record di partecipazioni, che sono raddoppiate rispetto all’anno scorso, ha fatto sapere la Televisione centrale coreana, il principale canale televisivo della Corea del Nord.

In totale contrasto con la legge approvata in Corea del Sud, la Corea del Nord nel 2022 ha persino registrato una zuppa di cane come “patrimonio culturale intangibile regionale”. Se Seul vieterà l’allevamento di cani a scopo alimentare, nonché la distribuzione e la vendita di carne di cane a partire da febbraio 2027, il governo nordcoreano, al contrario, incoraggia caldamente i propri cittadini a consumare carne di cane, considerandola parte integrante della dieta nazionale.