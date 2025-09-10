Ha rispedito al mittente il tentativo di corruzione dell’imprenditore, rimandando indietro il Rolex da 8mila euro che gli era stato regalato. Protagonista – in positivo – dell’episodio l’ex direttore generale dell’Asl di Benevento che, nel maggio 2023, ha rifiutato il dono interessato di un imprenditore operante nel campo della sanificazione.

Le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli

Voleva indurlo ad affidargli due servizi di “trattamento di disinfestazione adulticida” (l’eliminazione degli esemplari aduti di zanzare e altri insetti) dei locali dell’Asl di Benevento.

L’episodio emerge dalle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che ieri hanno portato all’arresto di dieci persone – tre in carcere, sette ai domiciliari, oltre ad altre sette misure tra divieti di dimora e interdittive – tra cui un ex consigliere regionale dell’Udeur nonché imprenditore dei rifiuti di Casal di Principe, il sindaco di Arienzo e coordinatore di Forza Italia a Caserta (domiciliari), ed ha coinvolto anche il rettore dell’Università Parthenope di Napoli (sospeso dall’incarico), amministratori locali del beneventano, in particolare a San Giorgio del Sannio, e del napoletano, come a Frattamaggiore.

Tutti facenti parte, secondo la Procura di Napoli e i Carabinieri del Comando provinciale di Caserta, di un giro di appalti nel campo della raccolta rifiuti e della sanificazione in locali sanitari e ospedali grazie a tangenti, favori, appoggi elettorali.