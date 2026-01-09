A Camporotondo Etneo, nel catanese, la polizia ha scoperto una corsa clandestina di cavalli. Sono quindici le persone denunciate, tutte originarie della provincia di Messina, ritenute responsabili dell’organizzazione della gara illegale e del maltrattamento degli animali. Per l’operazione, condotta alle prime luci dell’alba, l’unità di Volo della Questura di Catania si è avvalsa dell’utilizzo dei droni, con i quali è stato possibile monitorare dall’alto tutte le fasi della corsa, identificare i partecipanti e fornire in tempo reale le coordinate alle pattuglie a terra.

L’operazione di polizia con i droni

Durante la gara, i fantini, circondati da numerosi scooter che suonavano il clacson per sollecitare i cavalli, hanno bloccato tutta la carreggiata e percorso circa due chilometri, mentre venivano scortati da autovetture e da due furgoni utilizzati per il trasporto dei cavalli. Uno degli organizzatori ha tentato inutilmente di fuggire con un complice su uno scooter. L’uomo è stato trovato in possesso di 5mila euro e un biglietto con i nomi degli scommettitori. Tre persone, compreso un fantino, hanno provato a nascondersi ma sono stati intercettati rapidamente dai droni e bloccati dagli agenti. Con il drone è stato possibile individuare anche uno dei camion utilizzati per la movimentazione dei cavalli, con a bordo ancora i due trasportatori.

Undici organizzatori, due fantini e due trasportatori sono stati denunciati per maltrattamento di animali e per aver organizzato una gara clandestina. Tra loro anche due minorenni, che avevano il ruolo di incitare i cavalli durante la corsa a bordo di uno scooter. I due cavalli, due purosangue inglesi regolarmente muniti di microchip, sono stati sequestrati e affidati a una ditta specializzata. Gli accertamenti hanno infine confermato l’assenza di ogni requisito previsto dalla normativa per lo svolgimento di competizioni ippiche, con gravi rischi per la salute degli animali e la sicurezza delle persone.