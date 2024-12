La vicenda dei droni avvistati in numerose aree degli Stati Uniti sta creando confusione e imbarazzi vari a Washington e dintorni. Finora, infatti, non è ancora chiaro se ci si trovi di fronte a un fenomeno serio e verificato o se si tratti semplicemente di un episodio di isteria collettiva. Ciò che è certo è che, in diverse regioni degli Stati Uniti, soprattutto quelle orientali, molti cittadini affermano di aver avvistato e ripreso droni, anche in zone sensibili.

Le ultime notizie poi parlano dell’arresto di due uomini sospettati di aver fatto volare un drone “pericolosamente vicino” all’aeroporto Logan di Boston. Gli arresti sono avvenuti sabato sera, e i due sono stati accusati di violazione di proprietà privata. Un terzo sospettato, raccontano le cronache, è riuscito a fuggire a bordo di una piccola imbarcazione ed è attualmente ricercato. Resta da chiarire se ci sia un collegamento tra questi arresti e i numerosi avvistamenti segnalati nei giorni scorsi. Non è raro, infatti, che in situazioni del genere si assista a fenomeni di emulazione, talvolta anche goliardica.

L’ex militare: “Sono solo aerei”

Tuttavia, l’identità dei droni avvistati – se di droni si tratta – rimane tutta da verificare. L’ex deputato repubblicano Adam Kinzinger, intervistato dalla CNN, ha minimizzato l’allarme, dichiarando che i velivoli misteriosi non sarebbero né droni né UFO, ma semplici aerei. “Ogni video che ho visto – e ho passato gli ultimi due giorni a guardarli tutti – mostra chiaramente aeroplani”, ha affermato Kinzinger, ex tenente colonnello della Guardia Nazionale Aerea degli Stati Uniti. “Sono letteralmente tutti aeroplani! Alcuni video mostrano un aereo stabile in cielo, e la gente pensa che sia un drone. In realtà è un aereo a 30.000 piedi che vola nella loro direzione”.

Donal Trump: “Il governo sa cosa sta succedendo. Perché non vogliono commentare?”

Come prevedibile, anche Donald Trump è intervenuto nel dibattito. Durante una conferenza stampa lunedì, il presidente in pectore ha accusato Joe Biden e il Pentagono di insabbiamento. “Il governo sa cosa sta succedendo”, ha detto Trump. “I nostri militari sanno da dove sono decollati: se si tratta di un garage, possono entrare direttamente in quel garage. Sanno da dove provengono e dove stanno andando. E per qualche motivo non vogliono commentare”. Trump ha aggiunto: “Penso che farebbero meglio a dire di cosa si tratta. I nostri militari lo sanno, e lo sa anche il nostro presidente. Ma per qualche ragione vogliono tenere la gente in sospeso”. Tuttavia, Trump non ha confermato se fosse stato informato direttamente sulla questione, limitandosi a dire: “Non riesco a immaginare che si tratti di un nemico. Se fosse così, lo avrebbero abbattuto, anche se in ritardo”.

La Casa Bianca: “Nulla di anomalo”

L’amministrazione Biden, dal canto suo, ha negato l’esistenza di anomalie o rischi per la sicurezza nazionale. Lunedì, il portavoce per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha dichiarato ai giornalisti: “Non abbiamo identificato nulla di anomalo o alcun rischio per la sicurezza nazionale o pubblica nello spazio aereo civile del New Jersey o di altri stati del Nordest”. Kirby ha aggiunto che le segnalazioni finora raccolte includono “una combinazione di droni commerciali legali, droni per hobbisti e droni delle forze dell’ordine, oltre a velivoli ad ala fissa con equipaggio, elicotteri e persino stelle erroneamente scambiate per droni”. Kirby ha concluso: “Non posso escludere che potremmo scoprire qualche attività illegale o criminale, ma al momento non abbiamo evidenze in tal senso”.