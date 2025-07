Una zecca aggressiva e in rapida espansione, la Amblyomma americanum, nota come “zecca stella solitaria”, sta preoccupando seriamente gli esperti sanitari negli Stati Uniti. Originaria del Sudest del Paese, è stata recentemente rilevata anche nel Nord Atlantico fino al Maine e verso ovest fino al Midwest, una diffusione che gli scienziati collegano all’aumento delle temperature causato dal cambiamento climatico.

Questa zecca è responsabile di una rara sindrome allergica conosciuta come Alpha-Gal Syndrome (Ags), causata da una molecola di zucchero – l’Alpha-Gal (galattosio-α-1,3-galattosio) – che viene introdotta nel sangue umano attraverso la sua puntura. Questa molecola è presente nei tessuti di quasi tutti i mammiferi, eccetto l’essere umano, ed è per questo che può scatenare reazioni avverse, anche gravi, dopo l’assunzione di carne rossa, latticini o farmaci di origine animale. I sintomi includono orticaria, difficoltà respiratorie, nausea e, nei casi più gravi, anafilassi.

Una minaccia sanitaria in crescita

Secondo il CDC (Centers for Disease Control and Prevention), i casi sospetti di Ags sono esplosi negli ultimi 15 anni: da poche decine l’anno a oltre 450 mila. Tuttavia, il numero esatto non è noto, poiché l’Alpha-Gal Syndrome non è soggetta a notifica obbligatoria a livello federale. Tra il 2010 e il 2022, sono stati identificati ufficialmente oltre 110 mila casi sospetti, ma le stime sono molto più alte.

Gli studi indicano che la zecca stella solitaria si sta moltiplicando soprattutto nel Sudest, nel Sudovest, in Texas, in Iowa e perfino in Messico. Se le attuali tendenze climatiche dovessero proseguire, gli esperti temono che la diffusione possa coinvolgere tutta la metà orientale degli Stati Uniti, mettendo a rischio milioni di persone.

Oltre alla sua capacità di provocare allergie persistenti che possono durare fino a due anni, questa specie è nota per il comportamento particolarmente aggressivo, che aumenta la probabilità di contatto con gli esseri umani. Per ora, non sono stati registrati decessi legati direttamente all’Ags, ma in alcuni casi la sindrome è stata definita dai dipartimenti sanitari come “potenzialmente letale”. L’unico modo per difendersi resta la prevenzione delle punture, evitando zone infestate e adottando adeguate misure protettive.