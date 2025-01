Viaggiare per turismo nel Regno Unito diventa molto simile ad andare negli Stati Uniti. A partire dal 2025, scatta infatti l’obbligo del visto elettronico a pagamento denominato Eta (Electronic Travel Authorisation), una sorta di autorizzazione elettronica simile a quella in vigore negli Usa. A partire da oggi, mercoledì 8 gennaio, il visto è obbligatorio per i cittadini extra Ue. Per quelli dell’Unione Europea, e quindi anche per gli italiani, l’obbligo scatterà a partire dal 2 aprile.

L’estensione dell’Eta è obbligatoria anche per i soggiorni di breve durata per motivi di vacanza. Per i cittadini Ue sarà una conseguenza della Brexit che ha tolto la libertà di movimento automatica entro i confini britannici.

Quanto costa l’Eta e come si fa

Il tutto si traduce nella necessità di compilare un modulo online e di pagare una somma di denaro di 10 sterline che corrisponde a circa 12 euro. In questo modo si potranno compiere viaggi multipli nel Regno per soggiorni fino a sei mesi nell’arco di due anni. Per i cittadini Ue sarà possibile richiedere il visto elettronico semplicemente utilizzando l’app per smartphone chiamata Uk Eta.

Il ministero degli Interni, in un comunicato diffuso nei mesi scorsi aveva spiegato che l’estensione del sistema si applica a tutti gli stranieri in arrivo nel Paese, con l’eccezione degli irlandesi in virtù degli accordi tra Londra e Dublino. La sua introduzione punta a rendere gli ingressi dei viaggiatori occasionali più efficienti e più sicuri e, allo stesso tempo, “a prevenire gli abusi del nostro sistema di immigrazione”.