Avrebbe aggredito l’ex compagna, costringendola a subire atti sessuali, che avrebbe ripreso e documentato con il proprio cellulare. Per questo un 36enne di Riesi è stato arrestato dai carabinieri, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Nei confronti dell’uomo è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura a conclusioni di indagini, avviate dopo la denuncia della vittima, che avrebbero fatto luce su “reiterate condotte violente e persecutorie”. Secondo l’accusa, l’indagato non si sarebbe rassegnato alla fine della sua relazione sentimentale e avrebbe in più occasioni contattato la donna con il pretesto di un incontro chiarificatore.