Un uomo di 43 anni è stato denunciato dalla squadra mobile di Cremona con le accuse di minaccia a incaricato di pubblico servizio e porto di oggetti atti ad offendere. L’episodio è avvenuto durante un intervento per la sospensione della fornitura di gas a causa di una morosità in un’abitazione della periferia cittadina.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo avrebbe minacciato il tecnico incaricato del distacco mostrando il calcio di una pistola nascosta nei pantaloni. La polizia è intervenuta poco dopo riuscendo a rintracciarlo. Il 43enne ha consegnato spontaneamente una pistola soft air e un bastone telescopico in acciaio. Oltre alla denuncia, nei suoi confronti è stato emesso anche un “avviso orale” dal questore di Cremona.