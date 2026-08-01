Il Lago Maggiore continua a soffrire la forte siccità che sta colpendo il Nord Italia. Il livello delle acque è in costante diminuzione e in diverse zone stanno emergendo ampie porzioni di fondale prima sommerse. Le immagini mostrano uno scenario insolito, con aree completamente asciutte e alcune imbarcazioni rimaste bloccate o appoggiate sul terreno.

La situazione preoccupa soprattutto per gli effetti sulle attività locali, dalla navigazione all’agricoltura. Il calo delle precipitazioni e le temperature elevate hanno ridotto gli apporti idrici al bacino, portando il lago verso livelli particolarmente bassi per il periodo estivo.

Secondo i dati disponibili, il Lago Maggiore ha perso oltre un metro di altezza in poche settimane, con una riduzione significativa delle riserve d’acqua. Una situazione che conferma le difficoltà legate alla crisi idrica e che coinvolge anche altri grandi laghi del Nord Italia.

Gli esperti monitorano l’evoluzione del fenomeno, in attesa di precipitazioni capaci di invertire la tendenza. Nel frattempo il paesaggio del Lago Maggiore cambia volto, mostrando gli effetti visibili di un’estate segnata dalla scarsità d’acqua.