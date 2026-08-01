Per milioni di anni l’immagine più diffusa è stata quella dell’asteroide che colpì la Terra e spazzò via i dinosauri con un’enorme esplosione. Ora un nuovo studio scientifico cambia questa ricostruzione: il vero responsabile della loro estinzione non sarebbe stato direttamente l’impatto, né soltanto l’onda d’urto provocata dalla collisione, ma il calore generato dalla nube di polvere e detriti sollevata dopo lo schianto.

La ricerca, condotta dagli studiosi della Purdue University e pubblicata sul Journal of Geophysical Research Biogeosciences, ha evidenziato come la coltre di materiale espulso dall’impatto dell’asteroide di Chicxulub abbia avuto un ruolo decisivo. La nube avrebbe intrappolato le radiazioni termiche, impedendo al calore di disperdersi e provocando un aumento enorme delle temperature sulla superficie terrestre.

Un pianeta trasformato in un forno

Secondo gli scienziati, l’impatto dell’asteroide fu comunque devastante: lo scontro liberò una quantità enorme di energia e vaporizzò oltre mille chilometri cubi di materiale, creando una gigantesca nube nell’atmosfera. Tuttavia, il fenomeno che avrebbe portato alla morte di gran parte dei dinosauri sarebbe stato il successivo effetto serra provocato da quella cortina di polvere.

Brandon Johnson, uno dei ricercatori coinvolti nello studio, ha spiegato che gli animali rimasti sulla Terra si sarebbero trovati senza possibilità di fuga da temperature estreme, come se fossero stati intrappolati dentro un forno. Il calore avrebbe quindi rappresentato il colpo finale dopo la catastrofe iniziale.

Addio al vecchio mito dell’estinzione

La nuova ricerca ridimensiona quindi alcune delle teorie più conosciute sulla scomparsa dei dinosauri. Per anni si è pensato che a causare l’estinzione fosse stata principalmente l’onda d’urto dell’impatto o la gigantesca palla di fuoco generata dalla collisione con la Terra.

Secondo Johnson, però, questi eventi, pur essendo estremamente distruttivi, non sarebbero stati sufficienti da soli a provocare una catastrofe planetaria. L’asteroide resta il protagonista dell’estinzione di massa avvenuta 66 milioni di anni fa, ma il nuovo studio mostra che fu soprattutto ciò che accadde dopo lo schianto, con la nube di detriti e il calore intrappolato nell’atmosfera, a determinare la fine dei dinosauri.