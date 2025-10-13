Una neonata è morta nell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in seguito a una crisi respiratoria seguita al parto, avvenuto in casa la scorsa domenica. A renderlo noto è l’azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana. Il decesso della piccola, secondo quanto riferito, si è verificato due ore dopo il trasferimento nella struttura ospedaliera, dove la neonata era giunta in elicottero con shock emorragico, per cui è stato necessario il ricovero in terapia intensiva.

Il parto domiciliare a Borso del Grappa

In base a quanto riportato da la Tribuna di Treviso, la bimba era venuta al mondo con un parto domiciliare a Borso del Grappa, così come avevano i suoi genitori, che hanno altri figli nati anch’essi con la stessa modalità. La nascita è avvenuta intorno alle ore 5.00 di mattina. Verso le ore 9.00 la piccola ha iniziato ad accusare sintomi di asfissia con altre complicazioni. L’elicottero è stato fatto arrivare sul posto dalle ostetriche, che hanno assistito la partoriente ed entrambe non appartenenti al servizio sanitario pubblico. La neonata sarebbe arrivata all’ospedale in arresto cardiaco come diretta conseguenza di una crisi respiratoria e dopo due ore circa è deceduta. Sulla vicenda stanno compiendo accertamenti i carabinieri.