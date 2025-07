Una crociera della Royal Caribbean si è trasformata in una crisi sanitaria. Le 140 persone a bordo di una delle navi della lussuosa compagnia sono stati colpiti da una misteriosa malattia gastrointestinale.

La nave era impegnata in una crociera della durata di una settimana che avrebbe dovuto navigare da Los Angeles fino al Messico. Secondo quanto dichiarato dal Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, sette membri dell’equipaggio e 134 passeggeri a bordo della Navigator of the Seas hanno segnalato sintomi come vomito, crampi allo stomaco e diarrea. Quello che ha causato l’epidemia ancora non è stato però determinato: le autorità sanitarie stanno indagando. La compagnia, nel frattempo, ha implementato le misure di pulizia ed ha imposto l’isolamento delle persone ammalate stabilendo dei protocolli di igenizzazione a bordo.

A Usa Today, un portavoce della Royal Caribbean ha dichiarato: “La salute e la sicurezza dei nostri ospiti, dell’equipaggio e delle comunità che visitiamo sono la nostra massima priorità. Per mantenere un ambiente che supporti i massimi livelli di salute e sicurezza a bordo delle nostre navi adottiamo rigorose procedure di pulizia, molte delle quali superano di gran lunga le linee guida sulla salute pubblica”.

Questo incidente non è il primo del genere. Nel 2025 sono stati segnalati 18 focolai gastrointestinali sulle navi da crociera, con la Royal Caribbean che non è estranea a simili episodi. A febbraio, oltre 90 passeggeri della Radiance of the Seas hanno manifestato sintomi riconducibili a malattie gastrointestinali.

La maggior parte di queste epidemie è legata al norovirus, un virus molto contagioso che provoca vomito e diarrea. Il Cdc, in una nota ha dichiarato: “Il norovirus è spesso causa di epidemie di malattie gastrointestinali sulle navi da crociera, ma qunado iniziamo un’indagine non sempre ne conosciamo la causa. Individuare l’agente che ha causato un’epidemia può richiedere tempo”.