Aggredisce la compagna dopo una lite, impugna un coltello, ma il figlio della coppia interviene e lo fa arrestare. È stata una tragedia sfiorata quella avvenuta nelle scorse ore a Scaldasole (Pavia), in Lomellina. I carabinieri di Sannazzaro de’ Burgondi hanno arrestato un uomo di 54 anni con l’accusa di maltrattamenti e lesioni ai danni della sua convivente.

L’episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al culmine di un’accesa discussione per futili motivi l’uomo si è scagliato contro la compagna. L’aggressione è iniziata con una serie di pugni, per poi degenerare ulteriormente quando il 54nne ha impugnato un coltello da cucina tentando di colpirla con alcuni fendenti. È stato evitato il peggio grazie all’intervento provvidenziale del figlio maggiorenne della coppia, che è riuscito a bloccare l’uomo e a farlo desistere dalla violenza.

Avvisati di quanto stava accadendo, i carabinieri sono giunti rapidamente sul posto. Le forze dell’ordine hanno rintracciato e bloccato l’aggressore proprio mentre tentava di allontanarsi dall’abitazione per far perdere le proprie tracce. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. La sua compagna, ferita e sotto shock, è stata curata dagli operatori sanitari giunti sul posto.