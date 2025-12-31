Un uomo è stato trasportato nella notte tra il 29 e il 30 dicembre all’ospedale Sant’Andrea di Roma, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, per un’aggressione subita dal suo pitbull. Mentre si trovava in casa è stato aggredito dal suo cane e sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa solo grazie al tempestivo intervento della moglie che armata di un coltello da cucina ha colpito l’animale con diversi fendenti, uccidendolo.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Capena, intervenuti nell’abitazione della coppia in seguito a una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. Il coltello è stato sequestrato mentre la carcassa dell’animale è stata affidata al personale dell’Asl Roma 4.