Al Bano non starebbe affatto bene. A riferirlo è Dillinger News, la testata di Fabrizio Corona. Secondo quanto dichiarato, fonti a lui vicine spiegano che il cantante 81enne avrebbe bisogno di un trapianto di fegato. Su Instagram si legge: “Ci dobbiamo preoccupare di nuovo per la salute di Al Bano Carrisi, operato di recente per un problema alle corde vocali. Fonti vicine al cantante, con cui abbiamo parlato, sostengono che sarà necessario intervenire con un trapianto di fegato”.

Il riferimento della testata creata dal re dei paparazzi è all’operazione subita da Al Bano circa un mese fa per un problema alle corde vocali. Il cantante soffriva di disfonia e una profonda raucedine. Il suo medico Lino Di Rienzo Businco, in merito all’operazione aveva dichiarato: “Non era una cosa banale, se non l’avesse curata sarebbe stato un bel problema per lui. Individuata la causa, sono intervenuto. Era come se si fosse completamente disidratato nelle alte vie respiratorie: fosse nasali, gola, fino alle corde vocali. Respirava anche male, presentava anche una stanchezza generale”.

Tornando al problema ben più grave di cui parla Dillinger News, al momento la notizia non è stata confermata né smentita, né dal diretto interessato né da persone a lui vicine.