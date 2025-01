Nel comune di Cassano delle Murge, in Puglia, si è verificato un caso di violenza contro un cane meticcio di 6 anni, di nome Rambo. L’animale è stato legato con un guinzaglio al lato di un’automobile e trascinato lungo la strada provinciale 145. La scena, che ha scioccato i passanti, è stata interrotta solo grazie all’intervento dei Carabinieri e della Polizia Locale, allertati da una serie di segnalazioni. L’auto è stata fermata all’altezza del Parco Lavecchia, dove i responsabili sono stati identificati e il cane salvato.

I responsabili e le conseguenze

Gli agenti hanno denunciato i due individui coinvolti alla Procura della Repubblica di Bari per maltrattamenti aggravati. Il cane è stato immediatamente soccorso e trasferito al canile sanitario Dog House per le cure. “Rambo ha riportato gravi ferite da trascinamento su zampe e corpo”, ha dichiarato il personale del canile. Uno dei responsabili, risultato proprietario del cane, dovrà rispondere di gravi accuse.

Un futuro migliore per Rambo

Nonostante le sofferenze, il cane riceverà cure fisiche ed emotive. “Vogliamo far durare la sua permanenza in canile il meno possibile,” affermano i volontari. Il comandante della Polizia Locale, Michele Cannito, ha aggiunto: “Rambo sarà avviato all’adozione non appena guarito, e spero che trovi una famiglia amorevole”.

La notizia ha scatenato un’ondata di indignazione sui social. “Gli animali provano dolore e vanno rispettati,” si legge nei commenti. Molti sperano che Rambo trovi presto amore e sicurezza in una nuova casa, un desiderio condiviso da chi condanna fermamente questa barbarie.