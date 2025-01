Era legato con un guinzaglio corto, non aveva acqua né cibo. Questa la condizione in cui è stato trovato un cane simil maltesino abbandonato a Benevento. L’animale, sofferente e in stato di apatia, viveva all’interno di un casolare abbandonato e giaceva tra i suoi escrementi. Un cittadino si è accorto delle sue condizione estreme e ha segnalato la situazione. Sul posto sono intervenuti i volontari della Lega nazionale per la difesa del cane, che hanno allertato le forze dell’ordine e ora denunceranno il caso in Procura.

Gli attivisti spiegano che: “La segnalazione è stata ricevuta dal presidente della sezione di Benevento, Marco Castaldi, che ha subito mobilitato l’associazione rivolgendosi alle autorità competenti, tra cui i carabinieri forestali, la polizia municipale e l’Asl veterinaria di Benevento, e chiedendo un intervento urgente per verificare le condizioni dell’animale e adottare le misure necessarie per metterlo in sicurezza”.