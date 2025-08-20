Dopo due settimane di dominio anticiclonico africano, l’atmosfera sopra l’Italia è carica di calore e umidità: condizioni ideali per lo sviluppo di fenomeni violenti come supercelle temporalesche e downburst. A due mesi dal solstizio d’estate, giovedì 21 agosto il Paese sarà spaccato in due: da un lato nubifragi e vento forte al Centro-Nord, dall’altro caldo afoso al Sud. Il meteorologo Lorenzo Tedici (iLMeteo.it) conferma un quadro ad alto rischio con temporali intensi, raffiche oltre i 100 km/h e possibili accumuli di pioggia oltre i 100 litri per metro quadrato. Le zone più esposte nelle prossime ore saranno Piemonte, Lombardia e Liguria, con possibili supercelle già da mercoledì mattina. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno a Nord-Est e Toscana, mentre il Sud sarà protetto dall’anticiclone Caronte, con punte di 39°C in Puglia e 38°C in Calabria e Sicilia.

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 21 – Nord: ancora temporali irregolari. Centro: maltempo diffuso, soprattutto su Toscana e Umbria. Sud: soleggiato.

Venerdì 22 – Nord: ultimi rovesci. Centro: temporali lungo l’Adriatico. Sud: instabile in Campania, altrove caldo.